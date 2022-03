Eisschnelllauf-WM: Pechstein zur Halbzeit auf Platz 14

Bereits am Freitag war in Hamar die Entscheidung im Sprint-Mehrkampf gefallen. Gold sicherte sich der niederländische 1000-m-Olympiasieger Thomas Krol (138,705), bester Deutscher wurde Nico Ihle (Chemnitz/141,180) als Elfter. Bei den Frauen triumphierte Jutta Leerdam aus den Niederlanden, die in Peking Silber über 1000 m gewonnen hatte (151,140). Deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.