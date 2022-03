Wüst und Kramer in den Ruhestand verabschiedet

Beim Weltcup-Finale in Heerenveen gab es zu Ehren der beiden eine Live-TV-Show, unter den 10.000 Fans in der Eishalle waren auch das niederländische Staatsoberhaupt König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Maxima. Wüst und Kramer, beide erstmals 2006 in Turin bei Olympischen Winterspielen am Start, kommen gemeinsam auf 22 Olympia-Medaillen.