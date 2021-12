Nordiesche Kombination: Geiger erneut Zweiter - Riiber zieht mit Frenzel gleich

Mehr Weltcupsiege als Riiber und Frenzel hat nur der Finne Hannu Manninen auf dem Konto, der zwischen 1996 und 2010 48-mal triumphierte. Riiber hatte an beiden Tagen in Ramsau wie gewohnt nach dem Springen überlegen geführt, in der Loipe konnte er dann das Rennen souverän kontrollieren.