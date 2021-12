Kombination: Geiger nach dem Lauf Zweiter hinter Riiber - Format geändert

Anders als gewohnt mussten Geiger, Riiber und Co. am Samstag zunächst laufen, die Entscheidung fällt somit ab 15.00 Uhr (ARD und Eurosport) auf der Schanze. Grund für die kurzfristige Änderung waren die schwierigen Windverhältnisse, die weder am Freitag noch am frühen Samstag ein Springen zuließen. Für den Nachmittag hoffen die Veranstalter auf bessere Verhältnisse.