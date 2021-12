Kombination: Schmid nach Springen Zweiter hinter Riiber

Weber startet als Fünfter nur vier Sekunden nach Schmid in die Loipe. Der Norweger Riiber, dem mit 102,0 m der mit Abstand beste Sprung am Samstagvormittag gelang und der einzige über 100 m, wird der 42. Weltcupsieg seiner Laufbahn kaum mehr zu nehmen sein. Neben dem viermaligen Saisonsieger Riiber hat nur Weber in diesem Winter einen Weltcup gewonnen, als der Norweger in Ruka disqualifiziert wurde.