Kombination: Vier Deutsche mit guten Podestchancen

Gleich vier deutsche Kombinierer haben beim Weltcup in Ramsau eine gute Chance auf eine Podestplatzierung. Im letzten Wettkampf vor der Weihnachtspause kam Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) als bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit einem Sprung auf 93,0 m auf Platz vier und geht mit 39 Sekunden Rückstand auf den diesmal nicht so extrem überlegen führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Skilanglauf ab 15.35 Uhr.