Kombinierer greifen nach erstem Staffelsieg seit drei Jahren

Weber, der in der Vorwoche in Ruka seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, sprang in der letzten Runde mit 95,5 m weiter als Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber und festigte die deutsche Führung. „Er weiß momentan einfach, was er zu tun hat“, sagte Rekordweltmeister Eric Frenzel in der ARD über seinen Teamkollegen vom SSV Geyer.