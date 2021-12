Kombinierer verpassen ersten Staffelsieg seit 2018

Weber, der in der Vorwoche in Ruka seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und am Morgen Riiber auf der Schanze in Schach gehalten hatte hatte, verlor weitere Zeit und wechselte mit nur 1,1 Sekunden Vorsprung zu Schlussläufer Vinzenz Geiger. Der Team-Olympiasieger aus Oberstdorf konnte Riibers entscheidende Attacke nicht kontern.