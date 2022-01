Kombination: Eric Frenzel nach dem Springen Zweiter hinter Johannes Lamparter

Norwegens Topstar Riiber, der sieben der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen hat, war mit Rückenproblemen nicht am Start. Auch der einzige deutsche Saisonsieger Terence Weber (Geyer) verzichtete nach seinem Einsatz im Mixed am Freitag. Beide wollen am Sonntag aber wieder in Geschehen eingreifen.