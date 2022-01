Kombination: Geiger holt ersten Sieg der Saison - Rydzek Dritter

Norwegens Topstar Riiber, der sieben der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen hat, war mit Rückenproblemen wie schon am Samstag nicht am Start. Weil der Dominator vor Olympia weitere Wettkämpfe auslassen will, muss er zudem um seine Führung im Gesamtweltcup bangen - derzeit liegt er noch 100 Punkte vor Lamparter.