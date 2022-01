Kombinierer Schmid und Frenzel mit Podestchance

Die deutschen Kombinierer dürfen beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal auf eine Podestplatzierung hoffen. Als bester DSV-Starter kam Youngster Julian Schmid (Oberstdorf) am Samstagmorgen in der Vogtland Arena mit einem Sprung auf 138,0 m auf Platz vier und geht mit 21 Sekunden Rückstand auf den führenden Esten Kristjan Ilves in den 10-km-Skilanglauf ab 13.45 Uhr.