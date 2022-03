DSV-Kombinierer bei Riibers Rekordjagd ohne Chance

Schlechter Wind, schlechte Ski: Die deutschen Kombinierer haben am legendären Holmenkollen in Oslo ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Während Jarl Magnus Riiber seine Rekordjagd mit den Weltcupsiegen Nummer 46 und 47 fortsetzte, war der achte Rang durch Johannes Rydzek am Samstag noch das beste DSV-Ergebnis einer verkorksten Dienstreise nach Norwegen.