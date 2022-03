Kombination: Rekordjäger Riiber holt 46. Sieg - DSV-Team chancenlos

Jarl Magnus Riiber hat seine Rekordjagd in der Nordischen Kombination eindrucksvoll fortgesetzt. Der Norweger feierte am heimischen Holmenkollen in Oslo überlegen seinen schon 46. Weltcup-Sieg und ist nur noch zwei Erfolge von der „ewigen“ Bestmarke des Finnen Hannu Manninen entfernt. Bester des insgesamt enttäuschenden deutschen Teams war Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Achter.