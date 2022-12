Kombination: Faißt und Geiger mit Podestchance

Die deutschen Kombinierer können beim Weltcup in Ramsau am Dachstein/Österreich auf ihre nächste Podestplatzierung hoffen. Als bester DSV-Athlet liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) nach einem Sprung auf 90,5 m auf Platz neun und geht mit 57 Sekunden Rückstand auf Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf ab 15.10 Uhr. Zu Platz drei fehlen Faißt aber nur 21 Sekunden.