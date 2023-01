Kombination: Geiger und Schmid auf dem Podest

Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Julian Schmid sind im zweiten Wettbewerb des Seefeld-Triples in Tirol auf das Podest gelaufen.

Sowohl für Schmid, am Freitag zum Triple-Auftakt ebenfalls Dritter, als auch für Geiger war es die fünfte Podestplatzierung des Winters. Beste Chancen auf den Gesamtsieg beim Triple hat zweifelsohne Lamparter.

Der Weltmeister stellte am Samstag einmal mehr seine aktuelle Topform unter Beweis und fuhr souverän seinen siebten Weltcup-Sieg, den vierten dieses Winters, ein.

Manuel Faißt (Baiersbronn) schaffte es als dritter DSV-Athlet in die Top 10, der viermalige Triple-Gewinner Eric Frenzel (Geyer) kam nicht über den 14. Platz hinaus. Der zweimalige Triple-Sieger und Topstar Jarl Magnus Riiber aus Norwegen war nach dem Springen wegen eines Lochs in seinem Anzug disqualifiziert worden.

Das Seefeld-Triple ist für die Kombinierer der Höhepunkt der Weltcup-Saison. An drei Tagen finden drei Wettkämpfe statt, jeder Athlet nimmt seinen Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag nach dann 12,5 Kilometern als Erster die Ziellinie überquert, ist Gesamtsieger.