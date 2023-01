Kombination: Starkes deutsches Ergebnis beim Seefeld-Triple

Der Weltmeister übernahm zudem das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden vom norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber. Der zweimalige Triple-Sieger legte nach seiner Disqualifikation am Samstag eine Wettkampfpause ein und nahm nicht am entscheidenden Rennen teil.

An drei Tagen in Folge wurde in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigerte sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wurde jeweils einmal. Die Top 15 jedes Tages erhielten Bonuspunkte, die sie als Vorsprung mit in den nächsten Tag nahmen.