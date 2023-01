Kombination: Schmid nach dem Springen Vierter

Kombinierer Julian Schmid peilt zum Auftakt des Seefeld-Triples in Tirol einen Podestplatz an. Der zweimalige Saisonsieger aus Oberstdorf sprang am Freitag auf 103,5 m und geht ab 15.00 Uhr (ZDF und Eurosport) als Vierter in den Skilanglauf über nur 7,5 statt der üblichen zehn Kilometer. Schmids Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto beträgt 36 Sekunden.