Zu windig: Kombinierer-Wettkampf in Klingenthal zweigeteilt

Zu starker Wind hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal zu einer ungewöhnlichen Entscheidung geführt. Weil am Samstag kein Springen möglich war, wird der erste von zwei geplanten Wettkämpfen in Sachsen zweigeteilt. Am Nachmittag (16.00 Uhr) steht zunächst der Skilanglauf über zehn Kilometer an, die Entscheidung um den Sieg fällt erst am Sonntagmorgen (ab 8.30 Uhr) auf der Schanze.