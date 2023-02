Kombination: Nowak überrascht - Armbruster auf Rang vier

Zehn Tage vor dem WM-Auftakt haben sich die deutschen Kombiniererinnen in starker Form präsentiert. Beim Heim-Weltcup in Schonach lief Jenny Nowak am Samstag überraschend aufs Podium und musste sich bloß der norwegischen Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben, die nach ihrem nächsten Saisonsieg im Gesamtweltcup uneinholbar vorne liegt. Nathalie Armbruster sprintete nach einem durchwachsenen Springen von Rang acht auf vier.

"Es war sehr hart, aber ich habe wirklich alles reingehauen", sagte Nowak im ZDF nach ihrem ersten Weltcup-Podium überhaupt und zeigte sich selbstbewusst für die Weltmeisterschaften: "Ich habe gesehen, dass ich vorne mitmischen kann."

Nach einem hervorragenden Springen war Nowak (+45 Sekunden) als Dritte hinter Westvold Hansen und ihrer deutschen Teamkollegin Svenja Würth (+28 Sekunden) in die Loipe gegangen. Während Würth im Skilanglauf auf Rang neun abrutschte, sicherte sich Nowak dank einer beherzten Attacke am Schlussanstieg Rang zwei.

Armbruster hatte sich noch am vergangenen Wochenende bei der Junioren-WM in Kanada zur Vizeweltmeisterin gekürt. "Sie wollte allen beweisen, wie toll sie drauf ist. Sie war ein bisschen nervös, es war ein Lerntag", sagte Bundestrainer Florian Aichinger im ZDF. Am Ende verpasste die 17-Jährige ihr siebtes Podium der Saison nur denkbar knapp.

Derweil gab sich Westvold Hansen auch in Schonach keine Blöße und feierte ihren achten Saisonsieg im achten Wettkampf. Damit sicherte sie sich zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Schon ein vierter Platz hätte der 20-Jährigen am Samstag gereicht.