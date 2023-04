Wintersport: "Dann wird das Rennen manipuliert!" Superstar Riiber attackiert FIS-Pläne für Nordische Kombination

Nordische Kombination: Springen bald weniger wert?

Am 5. Mai will die FIS auf ihrer Tagung im kroatischen Dubrovnik Maßnahmen beschließen, die den Fortbestand der Disziplin sichern sollen. Einer der Vorschläge beinhaltet das sogenannte „Individual Compact“-Rennen. Dort sollen die Ergebnisse des Skispringens weniger gewichtet werden.

Konkret heißt das: Der Erste des Springens soll mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Zweiten in die Loipe gehen – egal wie groß der Abstand nach dem Springen tatsächlich war. Der Drittplatzierte soll dann weitere sechs Sekunden später folgen, in diesem Abstand folgen dann auch die weiteren Platzierungen. Innerhalb von eineinhalb Minuten soll so das komplette Feld starten und für mehr Spannung sorgen.

Riiber kann damit wenig anfangen. „Eine Kombination sollte eine Kombination sein. Der beste Springer und beste Läufer sollte am Ende gewinnen“, betonte der viermalige Gesamtweltcupsieger. Das Springen würde so überhaupt keinen Sinn mehr ergeben.

FIS-Direktor verteidigt Pläne

Der norwegische Überflieger sieht in diesen Plänen auch einen Versuch, seine eigene Dominanz eindämmen zu wollen. „Vieles zielt darauf ab, das Hauptfeld näher an mich heranzuführen.“ In der Vergangenheit ist er oft mit einem großen Vorsprung in die Loipe gegangen, das wäre dann in dem neuen Format nicht mehr möglich.