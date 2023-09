Droht das Karriereende? Wintersport-Ass verletzt sich schwer

Der olympische Bronzemedaillen-Gewinner von Vancouver ist beim Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal schwer gestürzt und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Mindestens ein halbes Jahr fällt Pittin aus, die Weltcup-Saison ist noch vor dem Start im November gelaufen.

Droht Italiens Noko-Star das Karriere-Aus?

Mit seinen 33 Jahren stellt sich zudem die Frage, ob Pittin überhaupt noch einmal zurück in den professionellen Bereich findet. Nach starken Jahren in der Weltspitze liegt sein letzter Weltcupsieg schon über elf Jahre zurück. Im vergangenen Jahr landete er in der Gesamtwertung auf Platz 37.