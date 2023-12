Faißt Achter nach dem Springen - Geiger weit zurück

Die deutschen Kombinierer haben im letzten Rennen des Jahres noch Chancen auf das Podest, müssen aber eine Aufholjagd starten. Nach dem Springen des Einzelwettbewerbs im neuen „Compact“-Format in Ramsau am Dachstein liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) als bester DSV-Athlet auf Platz acht und geht mit 33 Sekunden auf den führenden Österreicher Thomas Rettenegger in den 10-km-Skilanglauf ab 15.30 Uhr (ZDF und Eurosport).