DSV-Ass bricht Podest-Bann der Kombinierer - Geiger weggeblasen

Manuel Faißt hat in der Schnee- und Windlotterie von Ramsau am Dachstein den ersten Podestplatz der deutschen Kombinierer unter der Regie von Bundestrainer Eric Frenzel geholt. Bei schwierigen und teilweise grenzwertigen Wetterbedingungen wurde der Team-Olympiazweite aus Baiersbronn am Freitag im Massenstart-Wettbewerb Dritter und egalisierte sein bestes Weltcup-Ergebnis.