Heimpodest! Kombinierer Geiger glückt Mega-Aufholjagd

Geiger zweimal bester Deutscher

Geiger konnte seinen Rückstand mehr als halbieren und lag letztlich 24,3 Sekunden zurück. Bereits am Samstag war der dreimalige Saisonsieger als Fünfter beim Sieg des Norwegers Jens Luraas Oftebro der beste Deutsche gewesen. Hinter Geiger lief am Sonntag nur Julian Schmid als Zehnter in die Top 10. Rund fünf Wochen vor dem Beginn der WM in Trondheim hängen die Deutschen ein wenig hinter der Topform in den Wochen bis zur Weihnachtspause zurück.