Riiber winkt zehntes WM-Gold: Aufholjagd in der Rekordliste

In der Liste der erfolgreichsten WM-Teilnehmer ist der Norweger seit Freitag Neunter - und kann am Samstag nachlegen.

Das erste Trondheim-Gold hat er bereits, am Samstag kann Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber nachlegen: Ein Triumph im Einzel von der Normalschanze wäre insgesamt sogar der zehnte Titel für den Rekordweltmeister. Damit würde er in der Liste der erfolgreichsten WM-Teilnehmer auf Rang sechs klettern, seit Freitag steht er bereits auf dem neunten Platz.

Der 29-Jährige geht in Trondheim noch dreimal an den Start, in vier Wochen wird er seine Karriere beenden. Die Liste der besten WM-Kombinierer führt er bereits seit zwei Jahren an. - Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Nordischen Ski-Weltmeisterschaften (Gold-Silber-Bronze):