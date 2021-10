Rodeln: Geisenberger und Loch führen Weltcup-Teams an

Loch, der auch nach Olympischen Winterspielen (4. Februar bis 20. Februar) als Bundestrainer weiter zur Verfügung stehen wird, hatte in diesem Jahr erstmals keinen der WM-Medaillengewinner für den Weltcup gesetzt. Daher mussten alle Sportlerinnen und Sportler an den vier Nominierungsrennen teilnehmen, die in Winterberg und Altenberg ausgetragen wurden.