Rodeln: Taubitz in Oberhof wieder Zweite hinter Egle - Weichen für Gesamtsieg gestellt

Taubitz landete jedoch in neun der bislang zehn Weltcuprennen auf einem der ersten beiden Plätze und führt die Gesamtwertung daher souverän mit 57 Punkten Vorsprung auf Egle an. "Hut ab, die Madeleine ist saustark gefahren. Am Ende war es echt eng, ich hätte mich so gefreut, wenn es noch für einen Sieg für mich gereicht hätte", sagte Taubitz: "Aber sie hat sich in eine Topform gefahren. Es bleibt spannend zwischen uns."