FIL scheitert mit Maßnahmen gegen Russland - und sucht andere Möglichkeiten

Das Schiedsgericht hatte am vergangenen Donnerstag festgestellt, dass die Maßnahmen aus Gründen der in den FIL-Statuten verankerten "politischen Neutralität" rechtlich nicht zulässig seien. Zu den Sanktionen gehörten unter anderem ein Teilnahmeverbot für russische Sportler und Trainer bei FIL-Veranstaltungen sowie eine Sperre russischer Offizieller in den verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen.