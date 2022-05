Nach Ludwig-Rücktritt: Deutsche Rodler vor Umbruch?

Denn langfristig, das gibt auch Loch zu, dürfte die Luft in der Weltspitze dünner werden. Während die Zukunft im Damenbereich bei Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz (26) in sicheren Händen zu liegen scheint, bereitet dem Bundestrainer insbesondere die Entwicklung im Doppelsitzer Sorgen: „Die Situation ist problematisch. Da ist in den vergangenen Jahren niemand aus den eigenen Reihen an die Top-Fahrer herangekommen.“