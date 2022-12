Doppelsitzer: Eggert/Benecken gewinnen in Whistler

Angeführt von Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben sich die deutschen Männer-Doppelsitzer erfolgreich für den enttäuschenden Saisonauftakt im Rodel-Weltcup rehabilitiert. Eine Woche nach dem österreichischen Dreifachsieg in Innsbruck siegten die Weltmeister am Samstag im kanadischen Whistler vor den Peking-Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Platz drei ging an die Innsbruck-Sieger Juri Gatt/Riccardo Schöpf.