Rodlerin Eitberger wechselt in den Doppelsitzer

Eitberger (Ilmenau) hatte erst am vergangenen Wochenende in Park City den deutschen Rodlerinnen den ersten Sieg des Winters beschert und damit erstmals seit zwei Jahren wieder ganz oben auf dem Podest gestanden. Für die 31-Jährige stehen damit nur noch sechs Weltcups im Einzel an, dazu die WM auf ihrer Heimbahn in Oberhof (27. bis 29. Januar).