"Sehr zufrieden": Loch Zweiter in Park City

Zwei Wochen nach dem eindeutigen Ergebnis beim Saisonauftakt in Innsbruck ergibt sich an der Spitze ein sehr ausgeglichenes Bild: Damals hatte Österreich, mittlerweile trainiert von Deutschlands Rodel-Ikone Georg Hackl, einen Vierfachsieg gefeiert. Bei den Weltcups in Nordamerika lagen die Top-Fahrer aus Deutschland Österreich und Italien nun jeweils nah beieinander.