Rodel-Ass Langenhan über Loch: "Sehen ihn als geilen Typen"

Das deutsche Rodel-Ass Max Langenhan hat in den höchsten Tönen von seiner Zusammenarbeit mit Idol Felix Loch geschwärmt. Über sein erstes Treffen mit dem 14-maligen Weltmeister erzählte Langenhan vor der WM in Altenberg (26. bis 28 Januar) im SID-Interview: "Damals wurde ich zu einem Trainingslehrgang in Lake Placid eingeladen. Ich war noch Junior. Und besser hätte es nicht kommen können."