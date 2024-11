Langenhan vor Saisonstart: "Muss mein Ding machen"

Die Rodler starten in die neue Weltcup-Saison. Weltmeister Max Langenhan will sich nicht auf seinen Erfolgen ausruhen.

Der Thüringer Langenhan (25) hatte in der vergangenen Saison erstmals den Weltcup gewonnen und sich in Altenberg zum Weltmeister gekrönt, in den vorolympischen Winter geht er erneut als Favorit auf die große Kristallkugel. Der Auftakt in Lillehammer sei eine "gute Standortbestimmung", sagte Langenhan, der mit den Trainingseindrücken sehr zufrieden ist: "Zum ersten Mal richtig Winter, minus sechs Grad. Das ist das, was uns entgegenkommt, weil die Bahn dann besser geht."

Das Wochenende in Norwegen leitet dabei eine Zeitenwende im deutschen Rodeln ein. Für Patric Leitner sind es die ersten Rennen als verantwortlicher Bundestrainer, nachdem Erfolgscoach Norbert Loch sein Amt im Sommer nach 16 Jahren niedergelegt hatte. "Es ist cool, wenn auch mal eine andere Energie reinkommt. Das Teamgefüge wird noch stärker in den Vordergrund gestellt", sagte Langenhan.

Das Teamgefüge bei den deutschen Rodlerinnen und Rodlern, die am Samstag (Doppelsitzer und Frauen) und am Sonntag (Männer) in den Eiskanal gehen, ist seit jeher stark. Auch wenn Langenhan in Felix Loch eigentlich einen großen Konkurrenten in den eigenen Reihen hat, sagt er: "Am Ende können wir alle voneinander profitieren. Solange wir ein gutes Mannschaftsergebnis erzielen, ist es mir egal, wer gewinnt."