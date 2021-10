Neureuther: Skigebiete müssen "Nachhaltigkeitsdenken verinnerlichen"

Aus Sicht des 37-Jährigen ist es falsch, Skigebiete auszubauen oder miteinander zu verknüpfen, sodass noch größere Gebiete auf noch mehr Flächen entstehen. „Das Geld, das man für Erweiterungen ausgibt, sollte man lieber in nachhaltigere Bahnen, in energieeffizientere Beschneiungsanlagen und in die Forschung investieren“, forderte Neureuther.