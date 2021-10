Start in den Olympia-Winter: DSV mit Mini-Aufgebot in Sölden

Der Deutsche Skiverband (DSV) wird beim Auftakt des alpinen Weltcups im österreichischen Sölden nur mit einem Mini-Aufgebot an den Start gehen. Für den Riesenslalom der Frauen am Samstag (10.00/13.15 Uhr) sind zum Einstieg in den Olympia-Winter Andrea Filser (Wildsteig) und Marlene Schmotz (Leitzachtal) nominiert. Am Sonntag (10.00/13.30) sollen Stefan Luitz (Bolsterlang), Julian Rauchfuß (Mindelheim) und Alexander Schmid (Fischen) das Rennen der Männer bestreiten.