Drei Deutsche im Finale von Lech/Zürs

Die deutschen Skirennläufer dürfen beim Weltcup in Lech/Zürs auf die ein oder andere Top-Platzierung hoffen. In Linus Straßer, Alexander Schmid und Julian Rauchfuss zogen beim Parallel-Event in Österreich gleich drei der fünf DSV-Starter in die K.o.-Läufe der besten 16 ein (16.00 Uhr/Eurosport).