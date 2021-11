DSV-Starter verpassen Spitzenplätze in Lech/Zürs

Rauchfuss scheiterte beim Flutlichtrennen in der ersten K.o.-Runde knapp am Slowenen Stefan Hadalin (+0,08 Sekunden). Der Münchner Straßer zog in zwei Läufen gegen den Kanadier Trevor Philp klar den Kürzeren (+0,37), Schmid (Fischen) musste sich dem zeitgleichen Lokalmatadoren Adrian Pertl geschlagen geben.