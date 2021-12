Ski alpin: Goggia dominiert - Lebenszeichen von Weidle

Kira Weidle (Starnberg) gab nach ihrem 39. Platz in der Königsdisziplin tags zuvor ein zartes Lebenszeichen von sich. Die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt belegte den 16. Platz (+1,50 Sekunden). Besser war sie in ihrer Zweitdisziplin nur als 15. im vergangenen Januar in St. Anton.