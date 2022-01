Comeback auf Schnee: Dreßen legt Fokus auf kommende Saison

Erstmals seit der WM-Abfahrt und der anschließenden Operation am bereits vorgeschädigten rechten Knie stand der erfolgreichste deutsche Abfahrer am Montagvormittag in Sölden wieder auf Alpin-Skiern. Nach diesem "ersten Schritt" will er in Kitzbühel, wo er 2018 den ersten seiner fünf Weltcup-Siege feierte, sein Comeback fortsetzen. "Ich werde ein paar Tage bei der Mannschaft sein, frei fahren und ein bisschen Techniktraining machen."