Felix Neureuther wehrt sich gegen Vorwurf, Morddrohungen gegen Urs Kryenbühl verharmlost zu haben

„Ich muss jetzt mal was klarstellen, weil mir ein paar Leute geschrieben haben, dass ich es anscheinend befürwortet hätte, dass Urs Kryenbühl - das ist ein Schweizer Skirennfahrer - Morddrohungen bekommen hat, weil er nicht geimpft ist. Sag mal, geht‘s eigentlich noch?! Von Morddrohungen distanziere ich mich ganz, ganz klar. Damit ist auch nicht zu spaßen. Habe ich selbst schon mal bekommen, nicht lustig und so weiter, das kann ich euch sagen. Ob geimpft oder nicht geimpft, völlig wurscht. Das einzige, was ich gesagt habe, ist, dass er sich hätte impfen lassen können. Das ist auch meine Meinung. Weil wenn du als Sportler heutzutage das Privileg hast, deinem Job nachzugehen, Leute zu treffen, in der Weltgeschichte rumzureisen und so weiter, dann glaube ich, dass es wichtig ist, diese Vorbildfunktion zu nutzen und als Vorbild voranzugehen. Ich hoffe, dass meine Meinung respektiert wird. Ich respektiere auch Leute, die geimpft sind und die nicht geimpft sind. Alles gut, es ist jedem seine freie Entscheidung. Jetzt hoffe ich, dass es bald wieder um den Sport geht, weil das versuchen wir den Kindern so gut wie möglich beizubringen.“