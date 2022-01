Para-Ski-WM: Forster holt in Lillehammer drittes Gold

Anna-Lena Forster hat den deutschen Behindertensportlern bei den World Para Snowsports Championships in Lillehammer die nächste Goldmedaille gesichert und sich in Norwegen zur Dreifach-Weltmeisterin gekürt. Die Monoskifahrerin aus Radolfzell sicherte sich nach den Titeln in der Abfahrt und im Super-G auch den Sieg in der Super-Kombination.