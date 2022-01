Para-Ski-WM: Forster holt in Lillehammer viertes Gold

Nach den Titeln in der Abfahrt, im Super-G und in der Super-Kombination gewann Forster auch den Slalom. "Es ist gigantisch, ich freue mich wirklich sehr, dass ich es im Slalom geschafft habe", sagte die zweimalige Paralympicssiegerin von 2018. Sie sei aber mit ihrer "Performance nicht ganz so zufrieden, aber es hat gereicht".