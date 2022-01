Sander verzichtet auf zweite Wengen-Abfahrt

Im österreichischen Ski-Mekka Kitzbühel steht für die Speedfahrer in der kommenden Woche die Generalprobe für Peking an. Auf der berühmt-berüchtigten Streif wird am Freitag und Samstag erneut je eine Abfahrt bestritten. In China werden am 6. (Abfahrt) und 8. Februar (Super-G) Medaillen in den schnellen Disziplinen vergeben.