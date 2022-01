Straßer und der Ganslernhang: "Mit Hirn fahren"

Die Winterspiele in Peking (ab 4. Februar) sind für den Münchner "noch relativ weit weg". Vorher muss er am Samstag noch auf dem Ganslernhang in Österreichs Ski-Mekka und am Dienstag in Schladming beim "Night Race" ran. Straßer, vor zwei Wochen noch starker Dritter in Adelboden, ist guten Mutes - trotz seines Einfädlers in Wengen.