Weidle erst nicht gut, dann gut - Goggia siegt, Goggia verletzt

Für das große Drama an diesem Wochenende sorgte Goggia. Die Olympiasiegerin feierte am Samstag ihren sechsten Erfolg in dieser Saison und den vierten in der Abfahrt, büßte am Tag nach ihrem "schönsten Weltcup-Sieg" aber wieder mal für ihre Alles-oder-nichts-Fahrweise: Sie stürzte und verletzte sich dabei schwer am linken Knie. Und das zwei Wochen vor Olympia.