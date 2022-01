"Windlotterie" in Cortina: Weidle bei Goggia-Spektakel Zehnte

0,81 Sekunden fehlten der 25-Jährigen zur Bestzeit von Goggia (1:06,98), die ihren sechsten Saisonsieg feierte, den vierten in der Abfahrt. Am Sonntag steht noch ein Super-G an, dann geht es nach Garmisch-Partenkirchen zur Generalprobe für Peking. "Man hofft natürlich auf ein gutes Ergebnis, um mit einem guten Gefühl zu Olympia zu fahren. Ich bin zuversichtlich", sagte Weidle.