Ski: Dürr will in Are angreifen

Am Freitag steht in Are ein Riesenslalom auf dem Programm, ehe es am Samstag im Slalom um Weltcup-Punkte geht. Die Männer um Hoffnungsträger Linus Straßer fahren am Mittwoch (ab 17.45 Uhr) als Ersatz für das ausgefallene Rennen von Zagreb einen Slalom in Flachau/Österreich. Am Wochenende sind zwei Riesenslalom-Rennen in Kranjska Gora (Slowenien) geplant.