Ski Alpin: US-Superstar Mikaela Shifftin mit erschreckenden Worten

Die US-Amerikanerin sagt: „Vielleicht liegt der Zeitpunkt, ab welchem wir nicht mehr auf den Gletschern trainieren können, schon in sehr naher Zukunft.“ Es sei erschreckend zu sehen, was sich in den vergangenen fünf oder zehn Jahren verändert habe. Es dauere womöglich „gar nicht mehr lange, bis wir Skifahren überhaupt nicht mehr als praktikablen Sport anschauen können“.