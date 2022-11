DSV-Alpindirektor Maier kritisiert Reformen

Zuletzt gab es immer wieder Kritik am vorgezogenen Start der alpinen Ski-Saison. Es kam bereits zu mehreren Absagen, u.a. das Rennen der Frauen in Sölden, die Abfahrten am Matterhorn sowie die Parallel-Konkurrenzen in Lech/Zürs (Österreich) waren aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt worden. Bislang wurde lediglich der Weltcup der Männer in Sölden ausgetragen, die Frauen starten am Wochenende im finnischen Levi in die Saison.